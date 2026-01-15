إعلان

هولندا.. إصابة 4 أشخاص على الأقل جراء انفجار وحريق بوسط أوتريخت

كتب : مصراوي

08:17 م 15/01/2026

(أ ب)

قالت خدمات الطوارئ الهولندية إن انفجارا وقع في شارع سكني بوسط مدينة أوتريخت، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل اليوم الخميس. ولم تتسن معرفة أسباب الانفجار على الفور.

ووقع الانفجار الذي تسبب في اندلاع حريق وأضرار على نطاق واسع بعد الظهيرة، ودفع السكان إلى الفرار نحو شوارع التسوق القريبة. وحاول رجال الإطفاء إخماد النيران، لكنهم لم يتمكنوا في البداية من دخول المنازل المتضررة بسبب مخاوف من تعرض بنيتها لأضرار.

وقال شاك هاسنوت، المتحدث باسم خدمات الطوارئ، إنه تم نقل المصابين الأربعة إلى سيارات إسعاف في محيط الحادث. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك وفيات.

وأضاف هاسنوت: "من الصعب للغاية في الوقت الراهن تحديد عدد الضحايا تحت الأنقاض"، وأوضح أن "إدارة الإطفاء لا تستطيع دخول المبنى لأنه لا يزال غير مستقر".

