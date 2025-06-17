السجن المشدد 5 سنوات لمدان بخدش حياء فتاة وتهديدها بالقليوبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن



قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (الدائرة الثالثة) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهم بخدش حياء فتاة وتهديدها بنشر صور خاصة، في واقعة شهدتها دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبدالعال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبدالخافظ، وبأمانة سر أحمد أبواليزيد عياش.



ووفقًا لأمر الإحالة، فقد اتهمت النيابة العامة «عبدالرحمن. م. ع»، 27 عامًا، في القضية رقم 34800 لسنة 2023 (ثان شبرا الخيمة)، والمقيدة برقم 4369 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بتهديد المجني عليها "آية. ح. م" كتابيًا، بنشر صور شخصية عارية حصل عليها دون علمها، مستخدمًا وسائل إلكترونية في ارتكاب الجريمة، بهدف إجبارها على تلبية طلبات غير مشروعة.



كما تضمنت الاتهامات الاعتداء على خصوصية المجني عليها من خلال التقاط صور في مكان خاص باستخدام هاتف مزود بكاميرا، وإزعاجها عبر رسائل تهديد، فضلًا عن إنشاء وإدارة حساب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر تلك الصور وتهديدها.







