العثور على جثة فتاة مخنوقة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي بقرية سنديون التابعة لمركز فوه في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، على جثة فتاة متوفية بمنزلها الكائن بنفس القرية ووجود آثار خنق حول رقبتها.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العقيد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة فوه يفيد بتلقي المركز بلاغًا من أهالي بقرية سنديون دائرة المركز بعثورهم على جثة فتاة تدعى "دعاء.أ.أ"، 17 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، وتقيم بالقرية متوفاة ووجود شبهة جنائية في وفاتها.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة مأمور المركز العقيد عمر البحيري، والمقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، والنقيب محمد نافع، معاون مباحث المركز، إلى مكان الواقعة محل البلاغ.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الفتاة ترتدي كامل ملابسها ووجود آثار خنق حول الرقية ما يؤكد بوجود شبهة جنائية في وفاتها.

وبالعرض على اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بتشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة قوه، ومعاونيه لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.