مكيدة تحرق أصحابها.. محاسب يشعل النار في سيارته لتوريط عامل بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في واقعة غريبة تكشّف خيوطها عن مخطط محبوك انتهى بانكشاف الحقيقة وسقوط المدبرين، تمكنت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ من كشف لغز حريق سيارة واتهام شخص بريء، ليتبين أن صاحب السيارة نفسه وراء الجريمة بمساعدة صديقه السائق، بهدف توريط خصمه في قضية انتقامية.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود بلاغ من المدعو محمد.ص.م.ع (34 عامًا – محاسب – مقيم بقرية محلة القصب)، يفيد باشتعال النيران في سيارته وإصابته بجروح طفيفة بالكتف، متهمًا المواطن فتحي.إ.م.ع (43 عامًا – عامل) بإشعال الحريق لخلافات مالية بينهما.

انتقل المقدم محمد هاني عصر، رئيس مباحث المركز، وفريقه إلى موقع البلاغ، وتم القبض على العامل المتهم، الذي نفى تمامًا صلته بالواقعة، مؤكدًا أنها ادعاءات كيدية نتيجة خلافات مالية سابقة، إذ سبق أن حرر بلاغًا ضد المحاسب يتهمه فيه بالنصب والاستيلاء على 500 ألف جنيه.

وبتتبع ملابسات الواقعة، قادت تحريات المباحث بإشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، إلى مفاجأة غير متوقعة:

المحاسب نفسه هو من دبّر الحريق، بمساعدة صديقه أحمد.ا.ش.ش (40 عامًا – سائق)، حيث اتفق الاثنان على إشعال السيارة عمدًا لإلصاق التهمة بالخصم، أملاً في الضغط عليه للتنازل عن القضايا المتبادلة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وفق المخطط المتفق عليه.

تم ضبطهما واقتيادهما إلى مركز الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.