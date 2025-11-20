كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، اليوم الخميس، إثر إصابته بطلق ناري "خرطوش"، وذلك خلال مشاجرة عنيفة اندلعت بين الجيران بمنطقة الحكر بغرب مدينة كفر الشيخ، استُخدمت فيها الأسلحة النارية.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوقوع قتيل واستخدام أسلحة نارية في مشاجرة بدائرة قسم ثان كفر الشيخ.

لحظة الغدر داخل "السوبر ماركت"

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث تفاصيل الواقعة، التي أسفرت عن مقتل الشاب "محمد.خ.ا" (27 عاماً)، حيث تبينت إصابة الضحية بطلق ناري من "بندقية خرطوش" أثناء تواجده داخل "سوبر ماركت" بالمنطقة.

وقد حاول الأهالي إنقاذه بنقله سريعًا إلى مستشفى كفر الشيخ العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله متأثراً بإصابته الخطيرة.

كردون أمني وملاحقة الجناة

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني مشدد حول مسرح الجريمة، بينما لاذ المتهمون بالفرار عقب الحادث.

شكل مدير المباحث الجنائية فريق بحث مكبر يضم ضباط إدارة البحث الجنائي ومباحث قسم ثان كفر الشيخ، لتكثيف التحريات وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.