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إغلاق مركز حضّانات و4 معامل تحاليل غير مرخصة في بني سويف

09:31 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة
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    حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة
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بني سويف – حمدي سليمان:

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، في إطار جهود متابعة جودة الخدمات الصحية ومواجهة المخالفات والغش الطبي.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز حضّانات وعناية غير مرخص، بالإضافة إلى رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى داخل المركز. كما جرى غلق وتشميع 4 معامل تحاليل طبية غير مرخصة، وعيادة خاصة خالفت اشتراطات الترخيص.

ووجّهت الحملة إنذارات لـ19 عيادة خاصة لعدم التزامها بالإعلان عن الخدمات المقدمة، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بمستوى تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل هذه العيادات.

وأكدت مديرية الصحة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية صحة وسلامة المواطنين.

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