محافظ أسيوط يفتتح وحدتي دم وأشعة مقطعية بمستشفى الإيمان العام

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية المتطورة بمستشفى الإيمان العام، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية، من بينهم ممدوح جبر رئيس حي غرب، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتور محمد جمال وكيل المديرية للشئون العلاجية، والدكتور أدهم طلعت مدير المستشفى.

وخلال جولته، دشن المحافظ وحدة فصل مشتقات الدم الجديدة داخل بنك الدم، والتي تضم جهاز "السنترفيوج" المتطور، القادر على فصل الدم الكامل إلى مكوناته الأساسية من كرات دم حمراء وبلازما طازجة، ما يتيح استخدام الكيس الواحد لعلاج أكثر من مريض، في خطوة تسهم في ترشيد الموارد وتعظيم الاستفادة العلاجية.

وأكد أبوالنصر أن الجهاز يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة، خاصة في ظل الحاجة الماسة له في حالات النزيف، الأطفال المبتسرين، ومرضى الكبد والعمليات الكبرى، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يتوفر حاليًا سوى في مستشفى الإيمان، ومستشفى أسيوط الجامعي، ومعهد الأورام، والمركز الإقليمي لنقل الدم.

كما افتتح المحافظ وحدة الأشعة المقطعية الحديثة، المزودة بجهاز هو الأول من نوعه في شمال الصعيد بقدرة 160 شريحة، متفوقًا على الأجهزة الحالية التي لا تتجاوز 128 شريحة. ويتميز الجهاز الجديد بسرعته ودقته العالية، وقدرته على تصوير الأوعية الدموية والقلب والدماغ بتفاصيل دقيقة، مع تقنيات متقدمة لتقليل جرعة الإشعاع دون التأثير على جودة الصورة.

وأوضح المحافظ أن تجهيز الوحدة شمل تدريب الكوادر الطبية والفنية على استخدام الجهاز، مع استمرار برامج التدريب بالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة أسيوط، بهدف توسيع نطاق الخدمات التخصصية، لا سيما في مجال تصوير القلب.

واختتم أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في مستشفى الإيمان العام يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير رعاية طبية متقدمة للمواطنين داخل نطاق المحافظة، دون الحاجة إلى السفر لمحافظات أخرى.