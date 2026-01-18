إعلان

9 طعنات وعلاقة آثمة.. "الطب النفسي" يفحص قاتل مفتش صحة فرشوط

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:22 م 18/01/2026

تعبيرية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهم بقتل مفتش صحة فرشوط طعنًا وتمثيلاً بجثته، إلى جلسة الدور الأول من شهر أبريل المقبل، وذلك في تطور جديد لمجريات القضية التي هزت الرأي العام.

جاء قرار المحكمة استجابةً للطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم، والذي التمس إيداع موكله مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان مدى سلامة قواه النفسية والعصبية قبل وبعد ارتكاب الواقعة، لتحديد مسؤوليته الجنائية عن الحادث.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى شهر مارس من عام 2025، حينما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط بالعثور على جثة المجني عليه "مجدي. أ"، الذي يعمل مفتشًا للصحة، ملقاة داخل مسكنه وبها إصابات طعنية متعددة.

دوافع الشك

كشفت التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عماد. ع"، 45 عامًا، موظف بإدارة التربية والتعليم، حيث تبين أنه توجه لمنزل الضحية وانهال عليه بآلة حادة مسددًا له 9 طعنات نافذة، ولم يكتفِ بذلك بل قام بقطع جزء من جسده ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عقب ضبط المتهم، أنه أقدم على جريمته بدافع الانتقام، لسيطرة الشك عليه بوجود علاقة غير شرعية تجمع بين زوجته والمجني عليه، ليتم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بتأجيل الفصل في الدعوى لحين ورود التقرير النفسي.

الطب النفسي قاتل مفتش صحة جنايات نجع حمادي جريمة قتل

