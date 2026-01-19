هل حصل اتفاق على ضياع ركلة الجزاء؟.. حارس مرمى السنغال يحسم الجدل

كتب – محمد عبد السلام:

علق إدوارد ميندي، حارس مرمى منتخب السنغال، على الشائعات التي انتشرت عقب مباراة منتخب السنغال أمام المغرب، وذلك خلال لقائه التلفزيوني عبر قناة "بي إن سبورت"، بعد نهاية اللقاء.

وانتشرت شائعات عقب المباراة، وهي وجود اتفاق بين لاعبي منتخبي المغرب والسنغال، بعودة لاعبي السنغال إلى أرضية الملعب بعد مغادرتهم عقب احتساب ركلة الجزاء، على أن يتم إهدارها باتفاق مسبق بين الطرفين.

وعلق ميندي على هذه الشائعات قائلا: "هل تعتقدون أنهم بعد انتظارهم التتويج بالبطولة بعد خمسين عاما، يمكن أن يتفقوا معنا على مثل هذا الأمر، لقد أراد التسجيل، وأنا تصديت للركلة".

وكان منتخب السنغال قد توج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد فوزه على منتخب المغرب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن نهائي البطولة.