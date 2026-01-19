الحكم على المتهمين في قضية التعدي على سائق الفردوس اليوم

تصدر محكمة أكتوبر، اليوم الإثنين، حكمها على المتهمين في واقعة التعدي على سائق بمنطقة الفردوس، وإحداث تلفيات بسيارة "فان" عقب مشاجرة نشبت بين الطرفين.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالتعدي على سائق سيارة ميكروباص وإتلاف سيارته.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في وقت سابق في كشف ملابسات مقطعي فيديو جرى تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثقان نشوب مشاجرة عنيفة عقب حادث تصادم بين سيارتين بمدينة الفردوس بمحافظة الجيزة، وتمكنت من ضبط جميع أطراف الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية لمقطعي الفيديو المتداولين، واللذين أظهرا مشادة تطورت إلى مشاجرة بين طرفين، إثر حادث مروري بين سيارة ملاكي وأخرى "فان ميكروباص"، أسفر عن إحداث تلفيات بالسيارة "فان" نتيجة التعدي عليها.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 12 مارس الماضي، حيث وقع حادث تصادم بين سيارة "فان ميكروباص" يقودها أحد السائقين، وسيارة ملاكي تقودها سيدة، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة الملاكي، ونشوب خلاف بين الطرفين.

وعلى إثر المشادة، استعانت السيدة بزوجها، وهو رجل بالمعاش، الذي حضر إلى مكان الواقعة، وتعدى على سائق الميكروباص مستخدمًا آلة حديدية، ما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارة الميكروباص، قبل أن تتم السيطرة على الموقف.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف المشاجرة وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

