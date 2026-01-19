إعلان

هل تدرس إدارة ترامب منح اللجوء ليهود بريطانيا؟

كتب : مصراوي

03:18 ص 19/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

تناقش إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض اللجوء على يهود بريطانيا، بدعوى تصاعد ما تصفه بـ"معاداة السامية" في المملكة المتحدة عقب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

نقلت صحيفة "التلجراف البريطانية" عن روبرت جارسون، المحامي الشخصي لترامب وعضو مجلس إدارة متحف الهولوكوست في الولايات المتحدة، قوله إنه أجرى محادثات مع وزارة الخارجية الأمريكية حول توفير ملاذ آمن ليهود بريطانيين، معتبرا أن بريطانيا "لم تعد مكانا آمنا لليهود"، وأنه "لا يرى مستقبلا لهم" هناك.

وبحسب التلجراف، أرجع جارسون موقفه إلى تزايد الاحتجاجات الواسعة الداعمة لفلسطين بعد 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى هجوم استهدف كنيسا في مدينة مانشستر، متهما السلطات البريطانية، وعلى رأسها رئيس الوزراء كير ستارمر، بـ"غض الطرف" عن ما سماه انتشار معاداة السامية.

وأشار جارسون إلى أنه طرح الفكرة مع المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة معاداة السامية، الحاخام يهودا كابلون، الذي يعمل ضمن وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدا أن النقاشات جرت على مستويات رسمية داخل الإدارة الأمريكية.

تأتي هذه التصريحات في سياق أوسع من محاولات إسرائيل وحلفائها في الغرب ربط الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد الحرب على غزة بتهم "معاداة السامية"، في ظل تصاعد الغضب الشعبي الأوروبي من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وارتفاع الأصوات المطالبة بمحاسبة الاحتلال ووقف العدوان، وفقا لروسيا اليوم.

ترامب إدارة ترامب منح اللجوء ليهود بريطانيا يهود بريطانيا

