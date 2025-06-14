وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي ويعلن دخول أول محول جديد الخدمة

أسوان – إيهاب عمران:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، تابع خلالها بدء تشغيل أول محول قدرة جديد ودخوله الخدمة وربطه بالشبكة الموحدة، وذلك ضمن خطة تطوير محطات السد العالي وأسوان الأولى والثانية.

وتستهدف الخطة رفع القدرة الإنتاجية من 2100 إلى 2400 ميجاوات، بإضافة 300 ميجاوات من الطاقة المتجددة، مع خفض استهلاك الوقود بما يعادل 269 مليون دولار سنويًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون يورو و226 مليون جنيه.

وتفقد الوزير مكونات المحطة، من بينها غرفة التحكم وصالة التوربينات والمولدات الرئيسية، ومنطقة الربط على الشبكة، كما تابع أنظمة الحماية والسلامة والصحة المهنية، وناقش مع مسؤولي التشغيل ومديري القطاعات سبل تحسين الأداء، وخطط الصيانة ومدى الالتزام بالمخطط الزمني للتنفيذ.

وأكد الوزير أن عملية التحديث تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، ورفع نسبة مساهمتها إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040، مشيرًا إلى أهمية السد العالي كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة وضمان استقرار الشبكة الموحدة.