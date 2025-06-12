رحمة الأولى بالإعدادية الأزهرية بالقليوبية: حرمت البصر ولم أفقد الأمل

القليوبية – أسامة عبدالرحمن

حققت الطالبة رحمة رمضان بدوي، بمعهد فتيات دملو الأزهري، المركز الأول على مستوى محافظة القليوبية لفئة "المكفوفين" في الشهادة الإعدادية الأزهرية، بعد حصولها على مجموع 467 من 470 بنسبة بلغت 99.36%، في إنجاز استثنائي عكس إصرارها على التفوق رغم إعاقتها البصرية.

وعبّرت رحمة عن سعادتها قائلة: "مثلي الأعلى الدكتور مصطفى محمود"، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر يوميًا لما لا يقل عن 7 ساعات بمساعدة والديها، وبدعم الشيخ عماد، محفظ القرآن الكريم، الذي كان له أثر كبير في مسيرتها التعليمية.

وأضافت أنها تطمح إلى أن تصبح أستاذة جامعية في كلية العقيدة بجامعة الأزهر، وتمثل مصر في المحافل الدولية، رافعة اسم الإسلام والوطن، مؤكدة أن ثقتها بالله ثم بنفسها، ودعوات والديها، هي مصدر قوتها.

والد رحمة، رمضان السعيد، عبّر عن فخره بتفوق ابنته، قائلًا: "كنت واثقًا أنها ستكون الأولى، فهي مجتهدة وصبورة"، مؤكدًا أنه يكرّس وقته لمساعدتها في التنقل، بينما تتولى والدتها دعمها في المذاكرة، مضيفًا: "نحاول ألا تشعر بأي نقص، وإن شاء الله تكون في أعلى المراكز".