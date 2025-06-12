تداول 4 آلاف طن بضائع و228 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 228 شاحنة و 70 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 11 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2615 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بين اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 1000 طن بضائع، و87 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، و141 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة، ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، وكان قد شهد الميناء أمس مغادرة العبارة القاهرة.

كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 1000 طن بضائع و104 شاحنات، من خلال وصول وسفر السفينتين سينا وكوين نفرتيتي.





