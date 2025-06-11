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7 مصابين في حادث أعلى كوبري قها بالقليوبية

12:32 م الأربعاء 11 يونيو 2025

انقلاب سيارة ميكروباص

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، توقف الحركة المرورية بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قها بالطريق الزراعي بنها القاهرة بمحافظة القليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أعلى كوبرى قها ووجود عدد من المصابين وتكدس مروري بالطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية إصابة 7 أشخاص نتيجة إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى قها بالطريق الزراعي اتجاه مدينة بنها وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج، وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعي.

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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انقلاب سيارة ميكروباص حادث أعلى كوبري قها القليوبية
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