تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ببلاغ من الأهالي حول غرق طفلين داخل ترعة البرشومية بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ.

تفاصيل الواقعة

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن ثلاثة أطفال نزلوا إلى الترعة للاستحمام هربًا من حرارة الطقس، إلا أن التيار جرف اثنين منهم، بينما تمكن طفل ثالث من النجاة.

الضحايا وإجراءات الإنقاذ

أسفر الحادث عن مصرع طفلين هما “عبد الرحمن م ب” 13 عامًا و“عمر م ا” 13 عامًا، حيث تم انتشال الجثمانين ونقلهما إلى المستشفى، وجارٍ استخراج تصاريح الدفن، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.