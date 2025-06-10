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تفحم سيارة محملة بالدريس على طريق "تنيدة - منفلوط" في الوادي الجديد

08:58 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

تفحم سيارة محملة بالدريس

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اندلع حريق هائل، مساء اليوم، في سيارة نصف نقل محملة بالدريس على طريق تنيدة–منفلوط بمحافظة الوادي الجديد، ما أسفر عن تفحم السيارة وحمولتها بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية أو تحديد سبب الحريق حتى الآن.

وتلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل خفيفة أثناء سيرها على الطريق المشار إليه.

تحركت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

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تفحم سيارة احتراق سيارة طريق منفلوط الوادي الجديد
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