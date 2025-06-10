موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

قال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية ما زالت مستمرة، وذلك منذ انتهاء الامتحانات قبل وقفة عيد الأضحى المبارك.

وأشار قبيصى إلى أن هناك توجيهات صدرت بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح، والمراجعة والانتقال لمرحلة الرصد مع مراعاة إعطاء كل طالب حقه بعناية كاملة دون ظلم لأحد.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد خلال نهاية الأسبوع المقبل وبعدها يتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها من محافظ الفيوم.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، العام الدراسي 2024 / 2025 بلغ 76 ألف 498 طالبا وطالبة، أدوا الامتحانات أمام 275 لجنة.