طبيب قنا يقدم العزاء لأسرة السيدة المسنة التي امتنع عن علاجها

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قدم طبيب مركز قوص العزاء إلى أسرة المريضة المسنة التي توفيت، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو للطبيب يمتنع عن توقيع الكشف الطبي على المريضة، بسبب مشادة كلامية داخل العيادة.

ووجهت اتهامات للطبيب بالإهمال والتقاعس عن أداء مهام وظيفته ورسالته ما أسفر عن وفاة المريضة، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض إلى أن تم الصلح بين الطبيب و أسرة المريضة، وجرى إخلاء سبيل الطبيب من النيابة العامة.

كانت نقابة أطباء قنا الفرعية، قد أصدرت بيانا، ثمنت فيه دور النقابة العامة للأطباء، في مساندتها لطبيب الجراحة العامة بقنا، خلال الأزمة الأخيرة مع أسرة مريضة بمركز قوص، والتي انتهت بالتصالح بين الطرفين، مع تقديمها خالص العزاء لأسرة المريضة المتوفاة.

وأشار بيان نقابة أطباء قنا الفرعية، إلى أن ما حدث بين الطبيب وأسرة المريضة المتوفاة، سوء تفاهم انتهى بالتصالح والتراضى بين الطرفين، آملين ألا تتكرر مثل هذه المواقف التي لا تعبر عن رسالة الأطباء ودورهم الإنسانى في التعامل مع المرضى، كما أنها لا تعبر عن الشعب القنائى المعروف بالقيم النبيلة.

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