طبيب قنا والمسنة المتوفاة.. القصة الكاملة لواقعة أثارت الجدل

محافظات - مصراوي:

انتشر فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشادة كلامية وصراخًا واستغاثات داخل عيادة خاصة بمدينة قوص في محافظة قنا، بين طبيب وأسرة مريضة مسنة تُدعى "زبيدة ع"، والتي توفيت لاحقًا، ما تسبب فى إثارة موجة من الجدل، حول الأخلاقيات المهنية للأطباء وحقوق المرضى، لتتفاعل معها جهات رسمية وشخصيات عامة.

روايتان متضاربتان

بحسب شهود عيان على الواقعة، فقد رفض الدكتور محمد لطفي الصغير، طبيب الجراحة بمدينة قوص، الكشف على المسنة يوم الخميس الماضي، بسبب تعالي أصوات أقاربها ودخولهم في مشادة معه.

ويُروى أن الأسرة ذهبت إلى الطبيب، فرفض استقبالها قائلًا: "أنا حر في عيادتي"، ورغم اعتذار الأسرة، أصر الطبيب على الرفض وقال: "ودوها لدكتور تاني".

في المقابل، قدم الدكتور محمد الصغير روايته الأولى للواقعة التي حدثت يوم عرفة المبارك، أوضح لـ"مصراوي" أنه كان يجري مكالمة هاتفية هامة عندما "فتحت أسرة المريضة باب غرفة الكشف مباشرة وقاموا بشتم المريض المتواجد وسب الدين بكثرة في هذا اليوم المبارك".

وأكد أن "سب الدين أثار غضبي"، مشيرًا إلى أنهم أدخلوا الحالة "بطريقة غير آدمية" رغم كونها سيدة مسنة.

وأضاف الطبيب أنه بعد فحص الحالة، أخبرهم بأنها "حالة عناية ولا بد من نقلها للعناية المركزة بمستشفى قوص المركزي، وليست حالة يتم الكشف عليها داخل العيادة"، مشيرا إلى أنه كتب لهم خطاب تحويل للمستشفى، لكنهم رفضوا الذهاب وأصروا على الكشف عليها بالعيادة.

ردود الأفعال

أثارت الواقعة ردود فعل واسعة، حيث هاجم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس الطبيب، معلقًا على الفيديو عبر حسابه بمنصة "إكس": "تبقى مش دكتور! وتتسحب رخصتك! أول شرط للطبيب إنه يكون إنسان!".

من جانبها، أكدت نقابة أطباء مصر أنها تتابع باهتمام بالغ الواقعة، موضحة أننقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تواصل مع الطبيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بقنا للوقوف على ملابسات الواقعة، وكلف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة بمتابعة الموضوع في ضوء ما يرد من جهات التحقيق، وذلك "لحفظ حقوق الطبيب".

وأكدت النقابة في بيانها احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، لكنها شددت على أن "التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة وليس العيادات الخاصة"، لما تتمتع به المستشفيات من تجهيزات وإمكانات، ودعت النقابة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود طارئ صحي.

كما ناشدت النقابة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالتشهير بالأطباء أو الإساءة إليهم.

وجددت نقابة الأطباء مطالبتها للجهات المعنية بضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المنشآت الصحية، معتبرة أن ذلك كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء عليها.

الأمن يتحفظ على الطبيب

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على طبيب جراحة بمركز قوص، بعد انتشار فيديو يوثق رفضه الكشف على سيدة مسنة توفيت بعد الواقعة بساعة واحدة.

جاء هذا الإجراء عقب تلقي مركز شرطة قوص إخطارًا بتحرير محضر إهمال طبي من قبل أسرة المتوفاة ضد الطبيب.

وتجري حاليًا التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم التحفظ على الطبيب على ذمة التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.