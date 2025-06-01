"الإنجليزي والعلوم في المتناول".. طلاب أسيوط سعداء بالامتحانات -فيديو

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت لجان الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، حالة من الارتياح بين الطلاب، عقب أداء امتحاني اللغة الإنجليزية والعلوم في ثان أيام ماراثون الامتحانات، حيث أكد عدد من الطلاب أن الأسئلة جاءت من المنهج الدراسي، وفي متناول الطالب المتوسط.

وأفاد الطالبان جاسر هشام ومحمد علي، من مدرسة الشهيد محمد صلاح الإعدادية بنين، بأن الامتحانين اتسما بالوضوح والبساطة، باستثناء بعض الجزئيات التي تطلبت تفكيرًا أعمق، مثل سؤال "العبارات" في اللغة الإنجليزية، وسؤال "المعادلة" في مادة العلوم.

وفي سياق متصل، تابع محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أعمال مركز توزيع الأسئلة المنطلقة من المطبعة السرية، بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، للتأكد من انطلاق الامتحانات في مواعيدها المحددة.

وشدد دسوقي على أهمية الالتزام بخطوط السير المحددة لتوزيع مظاريف الأسئلة، وضمان تسليمها إلى اللجان الامتحانية في الوقت المناسب، مشيدًا بدقة العمل داخل مركز التوزيع والتزام العاملين به بالإجراءات المنظمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن نحو 77 ألفًا و812 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام داخل 239 لجنة موزعة على مختلف مدن وقرى المحافظة.

وخلال جولة ميدانية بإدارة أسيوط التعليمية، تفقد دسوقي لجنتي مدرسة ناصر الثانوية والإعدادية، حيث تم رصد حالة غش إلكتروني، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، خاصة فيما يتعلق بفتح مظاريف الأسئلة في الوقت المحدد، وضمان توزيعها بشكل آمن، مع الالتزام بالشفافية والنزاهة في جميع مراحل الامتحانات.

وفي ختام جولته، وجه دسوقي رسالة دعم وتشجيع لطلاب الشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء امتحاناتهم.