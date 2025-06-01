طلاب الإعدادية بالإسماعيلية: الدراسات سهلة والجبر محتاج وقت وتفكير

الإسماعيلية – أميرة يوسف

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، امتحاني مادتي “الدراسات الاجتماعية” و”الجبر والإحصاء” في ثان أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 – 2025، وسط أجواء هادئة ومنظمة بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

وأجمع عدد كبير من الطلاب على سهولة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة ومن داخل المنهج الدراسي، وراعت الفروق الفردية بين الطلاب. فيما أشار بعض الطلاب إلى أن امتحان الجبر والإحصاء تضمن بعض الأسئلة التي وصفوها بـ”التركيّات”، مؤكدين أنه كان يحتاج إلى وقت أطول للمراجعة والتركيز، إلا أنه بشكل عام جاء في مستوى الطالب المجتهد.

كان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أجرى جولة تفقدية بعدد من لجان الامتحانات، حيث تفقد سير الامتحانات بمدارس طه حسين الإعدادية بنين وصفية زغلول الإعدادية بنات بمدينة الإسماعيلية، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وأكد المحافظ خلال جولته حرصه على متابعة جميع اللجان بالمحافظة لضمان انضباط سير الامتحانات، موجّهًا بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى انتهاء الامتحانات.

يُذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية هذا العام يبلغ 30,324 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 165 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.