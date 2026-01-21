أجزاء من جسدها انفصلت.. سيارة تنهي حياة فتاة في حادث مؤلم بالمنيا

أنهى سائق سيارة ربع نقل "ثلاجة" حياة فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، مساء الثلاثاء، بعدما صدمها وسحلها أسفل عجلات مركبته لمسافة قاربت 300 متر بحي السلخانة جنوب مدينة المنيا، مما أدى إلى وفاتها وانفصال أجزاء من جسدها في مشهد مأساوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، ليتبين وفاة "ضحى .س" إثر إصابتها بكسور ونزيف متعدد بالرأس والجسم، مع وجود أشلاء نتيجة استمرار السائق في القيادة وسحل الضحية لمسافة كبيرة دون التوقف.

دوافع انتقامية

كشف محمد حمادة، أحد شهود العيان، عن أبعاد أخرى للواقعة، مؤكدًا أن السائق حاول في البداية الاصطدام بأهالي الفتاة قبل الحادث بلحظات لوجود خلافات أسرية سابقة معهم كونهم "عائلة زوجته"، قبل أن يصطدم بالمجني عليها ويسحلها متجاهلًا استغاثات المارة حتى فارقت الحياة وفر هاربًا.

ضبط المتهم

نجح الأهالي بالتعاون مع أفراد الأمن في مطاردة السائق وضبطه بالقرب من كوبري النيل بشارع الكورنيش أثناء محاولته الهروب، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة المنيا للتحقيق، بينما نُقلت جثة الفتاة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا تحت تصرف النيابة العامة.