بعد 17 عامًا.. المنيا تُحيي مشروعًا لإنتاج 10 آلاف طن سكر (صور)

المنيا - جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة تفعيل مشروع "قرية الظهير الصحراوي - تونا الجبل الجديدة" بمركز ملوي، منهيًا توقفًا دام 17 عامًا لأحد أبرز المشروعات التنموية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وإنشاء مجتمع تنموي متكامل يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، زيارة ميدانية عاجلة لموقع المشروع للبدء في أعمال الرفع المساحي للأرض البالغة مساحتها 2000 فدان، وذلك بمعرفة "مجمع الذكاء المكاني المتقدم"، تمهيدًا لتقسيم الأراضي وتحديد الإحداثيات والبدء الفوري في إجراءات التخصيص لعدد 369 منتفعًا ممن تقدموا بطلباتهم منذ عام 2008.

زراعة موحدة

وأوضح نائب المحافظ أن المشروع يعتمد على تطبيق نظام "الزراعة الموحدة" لرفع معدلات الإنتاج، مع تخصيص كامل المساحة لزراعة محصول بنجر السكر في إطار دعم الأمن الغذائي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى استهداف إنتاج نحو 60 ألف طن من البنجر، بما يسهم في استخراج قرابة 10 آلاف طن من السكر الخام كإضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

مجتمع متكامل

وأكد أبو زيد أن المخطط لا يقتصر على النشاط الزراعي فحسب، بل يستهدف إنشاء قرية نموذجية متكاملة لخدمة المزارعين وأسرهم، تضم وحدة صحية ومدرسة للتعليم الأساسي ومركز شباب، بالإضافة إلى سوق تجاري ومخبز ونقطة للحماية المدنية، ليكون المشروع نواة لمجتمع عمراني وتنموي جديد يحقق التنمية المستدامة بالمحافظة.