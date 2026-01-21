إعلان

بعد 17 عامًا.. المنيا تُحيي مشروعًا لإنتاج 10 آلاف طن سكر (صور)

كتب : مصراوي

12:44 ص 21/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تونا الجبل الجديدة ٢
  • عرض 4 صورة
    قرية تونا الجبل الجديدة
  • عرض 4 صورة
    قرية تونا الجبل الجديدة ١

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة تفعيل مشروع "قرية الظهير الصحراوي - تونا الجبل الجديدة" بمركز ملوي، منهيًا توقفًا دام 17 عامًا لأحد أبرز المشروعات التنموية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وإنشاء مجتمع تنموي متكامل يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، زيارة ميدانية عاجلة لموقع المشروع للبدء في أعمال الرفع المساحي للأرض البالغة مساحتها 2000 فدان، وذلك بمعرفة "مجمع الذكاء المكاني المتقدم"، تمهيدًا لتقسيم الأراضي وتحديد الإحداثيات والبدء الفوري في إجراءات التخصيص لعدد 369 منتفعًا ممن تقدموا بطلباتهم منذ عام 2008.

زراعة موحدة

وأوضح نائب المحافظ أن المشروع يعتمد على تطبيق نظام "الزراعة الموحدة" لرفع معدلات الإنتاج، مع تخصيص كامل المساحة لزراعة محصول بنجر السكر في إطار دعم الأمن الغذائي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى استهداف إنتاج نحو 60 ألف طن من البنجر، بما يسهم في استخراج قرابة 10 آلاف طن من السكر الخام كإضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

مجتمع متكامل

وأكد أبو زيد أن المخطط لا يقتصر على النشاط الزراعي فحسب، بل يستهدف إنشاء قرية نموذجية متكاملة لخدمة المزارعين وأسرهم، تضم وحدة صحية ومدرسة للتعليم الأساسي ومركز شباب، بالإضافة إلى سوق تجاري ومخبز ونقطة للحماية المدنية، ليكون المشروع نواة لمجتمع عمراني وتنموي جديد يحقق التنمية المستدامة بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تونا الجبل المنيا آثار المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
رياضة محلية

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
زووم

وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟
كرة نسائية

من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟
دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان