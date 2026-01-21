إعلان

شمعة مكسورة تقود "سجدة الشرقية" لمنافسة الكبار

كتب : ياسمين عزت

12:14 ص 21/01/2026
نجحت سجدة جودة عزام، الشابة العشرينية الحاصلة على ليسانس الآداب من جامعة الزقازيق، في تحويل "صدفة عابرة" إلى علامة تجارية واعدة تحمل اسم "سي كاندل"، لتنافس بها كبرى شركات المنتجات العطرية من داخل منزلها، مستثمرة وقتها كزوجة وأم في تعلم حرفة يدوية تدر دخلًا وتصقل شخصيتها.

كشفت سجدة في حديثها لـ "مصراوي" أن انطلاقة مشروعها بدأت بمحاولة عفوية لإصلاح "شمعة عطرية مكسورة" أهدتها لها صديقة، حيث قادها الفضول للبحث عن طرق تسييح الشمع عبر "حمام مائي" لإعادته لشكله الأول، وهي الخطوة التي فتحت أمامها أبواب احتراف صناعة الشموع.

أسرار الصنعة

استغرقت "سجدة" ستة أشهر كاملة في رحلة تعلم ذاتي عبر منصات "تيك توك" و"يوتيوب"، مشيرة إلى أنها واجهت تحدياً في تجميع المعلومات، حيث لا يكشف صناع المحتوى عادة عن "أسرار الصنعة" في فيديو واحد، مما اضطرها لمتابعة مكثفة وتجارب مستمرة حتى أمسكت بخيوط الحرفة وبدأت التسويق الإلكتروني لمنتجاتها التي لاقت قبولاً واسعاً بين السيدات.

توسع وإنتاج

ولم تكتفِ سجدة بصناعة الشموع، إذ قررت بعد عامين من العمل التوسع في خطوط الإنتاج، لتشمل تصنيع "البادي سبلاش"، معطرات الجو، وفواحات السيارات والمنازل بمكونات آمنة، طارحة منتجاتها بأسعار تقل عن مثيلاتها في العلامات التجارية الشهيرة، ومثبتة أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مدرسة لتعلم المهارات وليس للترفيه فقط.

تحول شخصي

وأكدت صاحبة المشروع أن التجربة حولتها جذرياً من شخصية اعتمادية إلى سيدة واثقة قادرة على الإدارة وبناء شبكة علاقات تجارية، داعية الفتيات لاستثمار أوقاتهن في تعلم مهارات حقيقية تعود عليهن بالنفع المادي والمعنوي، بدلاً من البحث عن مواهب فنية قد لا يمتلكنها كالرسم أو الغناء.

سجدة جودة عزام علامة تجارية شركات المنتجات العطرية

