أردوغان لـ ترامب: تركيا ستواصل التنسيق لإرساء السلام في قطاع غزة



وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجهود الرامية إلى إرساء السلام في قطاع غزة ما زالت متواصلة، مضيفا أن تركيا ستواصل العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قالت الرئاسة التركية في بيان، إن الزعيمان تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تتابع عن كثب التطورات الجارية في سوريا، مشددا على أن وحدة سوريا وتضامنها وسلامة أراضيها تعد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا.

كما تم خلال الاتصال بحث مكافحة تنظيم داعش، ووضع عناصر التنظيم المحتجزين في السجون السورية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن سوريا آمنة ومستقرة خالية من الإرهاب ومتطورة بجميع مكوناتها، ستسهم أيضا في تعزيز استقرار المنطقة.

كما أعرب إردوغان عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعوته للمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة.

كان الرئيس التركي قد أكد أول أمس الإثنين، أن تركيا ستقف ضد أي تحرك من شأنه إغراق المنطقة في الفوضى، وفقا للغد.