إعلان

أردوغان لـ ترامب: تركيا ستواصل التنسيق لإرساء السلام في قطاع غزة

كتب : مصراوي

03:47 ص 21/01/2026 تعديل في 03:49 ص

ترامب وأردوغان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجهود الرامية إلى إرساء السلام في قطاع غزة ما زالت متواصلة، مضيفا أن تركيا ستواصل العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قالت الرئاسة التركية في بيان، إن الزعيمان تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تتابع عن كثب التطورات الجارية في سوريا، مشددا على أن وحدة سوريا وتضامنها وسلامة أراضيها تعد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا.

كما تم خلال الاتصال بحث مكافحة تنظيم داعش، ووضع عناصر التنظيم المحتجزين في السجون السورية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن سوريا آمنة ومستقرة خالية من الإرهاب ومتطورة بجميع مكوناتها، ستسهم أيضا في تعزيز استقرار المنطقة.

كما أعرب إردوغان عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعوته للمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة.

كان الرئيس التركي قد أكد أول أمس الإثنين، أن تركيا ستقف ضد أي تحرك من شأنه إغراق المنطقة في الفوضى، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وأردوغان السلام في غزة تركيا سوريا ترامب أردوغان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن| وفاة والدة رضا البحراوي ولقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة
زووم

حدث بالفن| وفاة والدة رضا البحراوي ولقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة
بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب سواحل اليمن
شئون عربية و دولية

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب سواحل اليمن
من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟
كرة نسائية

من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟
"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
رياضة محلية

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان