بالصور ـ إنقاذ شابة وجنينها بعد نزيف حاد في المخ بجامعة أسيوط

كتب : مصراوي

10:52 م 20/01/2026
أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفيات جامعة أسيوط في إنقاذ حياة شابة في السادسة والعشرين من عمرها وجنينها، بعد تعرضها لنزيف حاد في المخ خلال الشهر التاسع من الحمل، في واقعة طبية نادرة استدعت تدخلاً عاجلاً وتنسيقاً معقداً بين عدة تخصصات.

وجاء هذا النجاح بدعم ورعاية من الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وكان مستشفى صحة المرأة، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، قد استقبل المريضة وهي تعاني تدهوراً شديداً في مستوى الوعي ودخولها في غيبوبة شبه تامة. وأظهرت الفحوصات الأولية والأشعة المقطعية وجود نزيف حاد بأنسجة المخ، ما استدعى تشكيل فريق طبي مشترك من أقسام: النساء والتوليد، جراحة المخ والأعصاب، طب الأطفال، التخدير، والعناية المركزة.

وفي إجراء يعكس سرعة الاستجابة وكفاءة الأطقم الطبية، جرى نقل المريضة إلى مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور طارق راجح. وهناك أجرى فريق النساء والتوليد، بإشراف الدكتور محمد فتح الله، عملية قيصرية عاجلة انتهت بولادة طفلة بحالة صحية جيدة، حيث تلقت الرعاية الفورية من فريق متخصص بقسم الأطفال بقيادة الدكتور جمال عسكر.

وبالتوازي، تولى فريق جراحة المخ والأعصاب، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد السيد، إجراء عملية دقيقة لتوسيع الحجرة المخية بهدف السيطرة على ارتشاح المخ، ليتبين أن النزيف ناتج عن تشوه شرياني وريدي (AVM).

عقب الجراحة، وُضعت المريضة في العناية المركزة تحت غيبوبة صناعية للحفاظ على استقرار حالتها، إلى أن تم التنسيق مع فريق الأشعة التشخيصية بالمستشفى الرئيسي، برئاسة الدكتور خالد عبد العزيز والدكتور حسن مجلي. وخلال أقل من 24 ساعة، أُجريت للمريضة قسطرة مخية تشخيصية وعلاجية، جرى خلالها غلق التشوه الشرياني باستخدام تقنية "Onyx embolization" بنجاح كامل.

وشارك في هذا الإنجاز فريق التخدير بقيادة الدكتورة هالة سعد، الذي تولى تأمين الحالة خلال جميع مراحل التدخلات الطبية. وبعد سلسلة من الإجراءات المعقدة، تماثلت المريضة للشفاء الكامل واستعادت وعيها، فيما تتمتع طفلتها بصحة جيدة.

نزيف بالمخ جامعة أسيوط عملية جراحية دقيقة أحمد المنشاوي

