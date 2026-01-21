إعلان

اتصال هاتفي بين الرئيس التركي وترامب بشأن سوريا وقطاع غزة.. ماذا جاء فيه؟

كتب : مصراوي

03:43 ص 21/01/2026

ترامب وأردوغان

وكالات

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول العلاقات بين البلدين فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية.

بحسب الرئاسة التركية، فقد بحث الرئيسان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

أكد أردوغان خلال الاتصال، أن تركيا تتابع عن كثب التطورات الجارية في سوريا، مشددا على أن وحدة سوريا وتضامنها وسلامة أراضيها تعد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا.

كما تناول الاتصال مكافحة تنظيم داعش ووضع عناصر التنظيم المحتجزين في السجون السورية.

وأشار أردوغان إلى أن سوريا آمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب، وأن تطورها بجميع مكوناتها سيسهم في تعزيز استقرار المنطقة.

وأوضح أن الجهود الرامية إلى إرساء السلام في غزة ما زالت متواصلة، وأن تركيا ستواصل العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

في هذا السياق، أعرب الرئيس التركي عن شكره للرئيس الأمريكي على دعوته للمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة، وفقا لسكاي نيوز.

ترامب وأردوغان ترامب تركيا سوريا مجلس غزة قطاع غزة الولايات المتحدة

