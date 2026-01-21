بميكنة كاملة.. الوادي الجديد تبدأ حصاد 100 ألف فدان بطاطس

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، موسم حصاد محصول البطاطس الذي يغطي مساحة إجمالية بلغت 100 ألف فدان على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة موسعة لإنتاج أجود السلالات المطلوبة دوليًا.

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موسم الحصاد للعروة الشتوية بقرية "أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة، مدشنًا العمل على مساحة 7275 فدانًا باستخدام منظومة حصاد آلي متطورة تعتمد على الميكنة الكاملة في مراحل الحصاد والفرز والتعبئة لضمان أعلى معايير الجودة.

وأشاد المحافظ بمستوى الإنتاجية ومطابقة المحصول للمواصفات القياسية التصديرية، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري في ظل التوسع الكبير بالمساحات المنزرعة.

ووجه الزملوط بأهمية التوسع في "الزراعات التعاقدية" ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مثمنًا التعاون المثمر مع الخبرات الدولية الذي يهدف لتبادل المعرفة التقنية وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية بالمحافظة.