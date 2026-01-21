إعلان

بميكنة كاملة.. الوادي الجديد تبدأ حصاد 100 ألف فدان بطاطس

كتب : مصراوي

12:38 ص 21/01/2026

محافظ الوادي الجديد يشهد بدء موسم حصاد البطاطس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، موسم حصاد محصول البطاطس الذي يغطي مساحة إجمالية بلغت 100 ألف فدان على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة موسعة لإنتاج أجود السلالات المطلوبة دوليًا.

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موسم الحصاد للعروة الشتوية بقرية "أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة، مدشنًا العمل على مساحة 7275 فدانًا باستخدام منظومة حصاد آلي متطورة تعتمد على الميكنة الكاملة في مراحل الحصاد والفرز والتعبئة لضمان أعلى معايير الجودة.

وأشاد المحافظ بمستوى الإنتاجية ومطابقة المحصول للمواصفات القياسية التصديرية، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري في ظل التوسع الكبير بالمساحات المنزرعة.

ووجه الزملوط بأهمية التوسع في "الزراعات التعاقدية" ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مثمنًا التعاون المثمر مع الخبرات الدولية الذي يهدف لتبادل المعرفة التقنية وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موسم البطاطس حصاد البطاطس الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
علاقات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
"قتلته غصب عني".. النيابة تستمع لأقوال فتاة متهمة بقتل زوجها بالمرج
حوادث وقضايا

"قتلته غصب عني".. النيابة تستمع لأقوال فتاة متهمة بقتل زوجها بالمرج
من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟
كرة نسائية

من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان