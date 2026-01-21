طالب يطعن والدته بسلاح أبيض في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقدم طالب بالتعليم الثانوي الفني الصناعي بمحافظة بورسعيد، على طعن والدته بسلاح أبيض داخل مسكنها بمنطقة مساكن الجوهرة نطاق حي الزهور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا، بإصابة السيدة "و.ع.ص" 43 عامًا، بجرح قطعي بالرقبة وجرحين نافذين بالظهر، داخل مسكنها بمنطقة مساكن الجوهرة نطاق حي الزهور، فانتقلت سيارة إسعاف ورجال الشرطة إلى المنطقة، ونُقلت المجني عليها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية المبدئية أن نجلها "ع.م.ح" 20 عامًا، طالب بالتعليم الثانوي الفني الصناعي، هو مرتكب الواقعة، وسبق علاجه بإحدى مصحات علاج الإدمان، فتم ضبط المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر بالواقعة.

كما تبين من التحريات الأولية أن الجريمة وقعت عقب نشوب مشادة بين المتهم ووالدته المجني بسبب طلبه مبالغ مالية منها، وتُباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة لكشف ملابساتها النهائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.