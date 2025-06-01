محافظ الدقهلية يتفقد كورنيش مدينة جمصة -صور

الدقهلية - رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، بمتابعة تواجد فرق الإنقاذ الشاطئية على مدار الساعة، والالتزام بالزي الموحد لهم، وجاهزية غرفة الطوارئ لاستقبال أي شكاوى على مدار 24 ساعة، والعمل على توفير جميع أوجه الرعاية والراحة للمواطنين من أبناء جمصة و زوارها وضيوفها وحسن التعامل معهم.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، شاطئ وكورنيش مدينة جمصة للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية مع بدء موسم الصيف وتشغيل الشاطئ رسميا .

كما وجه المحافظ رئيس مدينة جمصة باستكمال أعمال المشايات الواصلة بين الكورنيش والشاطئ، ورفع كافة الرمال الزائدة وتمهيد المكان لاستقبال الزوار ورواد المصيف، والحفاظ الدائم على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والشاطئ، مؤكدا أن لدينا مصيف متميز نعمل على تطويره ليليق بأهلنا وزوارنا.

وأكد محافظ الدقهلية، دعمه الكامل والمتواصل للنهوض بمختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في مدينة جمصه، في إطار تجميل المدينة ووضعها على خريطة المدن السياحية والمصايف الجاذبة، وأعرب عن تقديره لجهود الجهاز التنفيذي بالمدينة في بذل الجهود.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بالمستوى الجمالي الذي وصلت إليه المدينة، مؤكدا أن الجهود ما زالت مستمرة في أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة وجعلها من المدن السياحية التي يرتادها المواطنون من مختلف محافظات مصر.