محافظ الإسماعيلية يشدد على الرقابة الصحية على اللحوم ومحلات الجزارة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وجّه اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة للتفتيش والرقابة على نقاط الذبيح ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان توافر الاشتراطات الصحية والبيئية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة بمشاركة كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها مديريات التموين والتجارة الداخلية، الطب البيطري، الصحة، إلى جانب مكتب متابعة المحافظ، وإدارات البيئة، المخلفات الصلبة، والتفتيش المالي والإداري (الحوكمة) بديوان عام المحافظة، حيث تم المرور على عدد من المواقع داخل مدينة الإسماعيلية، لمراجعة مدى جاهزيتها لتقديم خدمات الذبح والكشف الطبي البيطري للأضاحي.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تنظيم أماكن الذبح بالتنسيق بين شئون البيئة والوحدات المحلية والطب البيطري والصحة، مع تجهيز نقاط الذبيح بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية، ومنع الذبح العشوائي بالشوارع والساحات العامة.

كما شدد المحافظ على أهمية التوعية البيئية للمواطنين، عبر حملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي وندوات ميدانية، للتأكيد على خطورة الذبح خارج الأماكن المخصصة، وأهمية الالتزام بإجراءات النظافة والسلامة العامة.

وأوضح أن هناك خطة رقابية شاملة سيتم تنفيذها خلال أيام العيد، تشمل المرور اليومي على المجازر ونقاط الذبح، ومتابعة عمليات رفع المخلفات والنفايات بشكل آمن بيئيًا، بالتنسيق مع وحدة إدارة المخلفات والوحدات المحلية، مع تطبيق القانون على أي مخالفات يتم رصدها.

وكلّف المحافظ، مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة، من خلال تقسيم العمل بالتناوب طوال أيام العيد، والمرور على المخابز، المطاعم، الأسواق، وثلاجات حفظ اللحوم، بالتعاون مع مباحث التموين، هيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية.

وأشار إلى تحديد 28 نقطة ذبيح داخل المدينة، تقدم خدمات الكشف الطبي البيطري للأضاحي مجانًا، مع تخصيص عدد من الأطباء البيطريين لكل حي، والتنسيق مع رؤساء الأحياء الثلاثة لرفع المخلفات بشكل دوري، حفاظًا على النظافة العامة وسلامة البيئة.