مقتل وإصابة 5 أشخاص في حادث قطار جديد بـ إسبانيا



وكالات

قتل شخص وأصيب 4 آخرون بجروح خطرة في اصطدم قطار فجر اليوم الأربعاء بركام تكوّم فوق السكة من جراء انهيار حائط دعم في مقاطعة برشلونة، وقف ما أعلن جهاز الإطفاء.

وقال المتحدث باسم الجهاز في إقليم كاتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا، كلاودي جاياردو: "هناك 4 أشخاص إصاباتهم خطرة وقضى شخص واحد".

كان جهاز الحماية المدنية أعلن في منشور على منصة "إكس"، أن حائط دعم سقط فوق السكة، ما تسبب بحادث قطار يقلّ ركابا في بلدة جيليدا، موضحا أن خدمات الطوارئ تتولى حاليا رعاية المصابين.

وأشارت أجهزة الطوارئ الكاتالونية إلى أن طواقهما تقدم الرعاية لـ15 مصابا على الأقل.

يأتي هذا الحادث الجديد في حين ما زالت إسبانيا تحت وقع الصدمة من جراء المأساة التي وقعت الأحد في الأندلس، جنوب البلاد، حيث قضى 42 شخصا على الأقل في اصطدام قطارين فائقَي السرعة.

وقال مسؤول في خدمة الإطفاء الإسبانية، إن قطار الركاب خرج عن القضبان بعد سقوط جدار على المسار الحديدي بسبب الأمطار الغزيرة مما أدى إلى مقتل السائق وإصابة 4 بجروح خطيرة.

وقال كلاودي جالياردو، الذي يعمل مفتشا في خدمة الإطفاء بإقليم قطالونيا، في تصريحات بثها التلفزيون من موقع الحادث، إن 37 شخصا أُصيبوا، 4 منهم إصاباتهم خطيرة، مضيفا أن جميع الركاب خرجوا من القطار.

وقالت سلطات الطوارئ، إنه جرى إرسال 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث في جيليدا بضواحي برشلونة، إلى جانب 38 وحدة من فرق الإطفاء.

ووقع الحادث في منطقة تعاني منذ فترة طويلة من نقص في خدمات السكك الحديدية والحوادث المتكررة.

كان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أعلن الاثنين، الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حادث خروج قطار فائق السرعة عن مساره جنوب البلاد متعهدا بالشفافية المطلقة في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وأسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 39 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

فيما أفادت خدمات الطوارئ، أن 43 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 12 في العناية المركزة و9 في حالة خطيرة بحسب وسائل إعلام إسبانية.

وحذر وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، من أن حصيلة القتلى ليست نهائية، مشيرا إلى أن نحو 500 شخص كانوا على متن القطارين في الحادث.

وقال بيدرو سانشيز في تصريحات من موقع الحادث، إن الحكومة ستكشف جميع تفاصيل الواقعة فور التوصل إلى نتائج التحقيق، مؤكدا التزام السلطات باطلاع الرأي العام على كل المستجدات أولا بأول، وفقا للغد.