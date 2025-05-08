"أنت بتتطاول على أبوك".. قرار جديد من النيابة بشأن أخ قتل شقيقه بضربات فأس في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل شقيقه بضربات فأس دفاعًا عن والده الذي تعدى عليه المجني عليه في مشاجرة، داخل قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمقتل شاب بضربات فأس داخل قرية السمطا مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 43 عامًا، لقي مصرعه على يد شقيقه ضربًا بالفأس على رأسه دفاعًا عن والده الذي تشاجر معه المجني وتطاول عليه فتدخل المتهم وضرب شقيقه ضربات أودت بحياته.

تم ضبط المتهم والتحفظ على أداة الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.