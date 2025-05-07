البحار السبعة العظيمة تعود.. وصول 834 سائحًا أجنبيًا إلى ميناء الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، السفينة السياحية Seven Seas Navigator قادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلى متنها 834 راكب بينهم 472 سائحًا من مختلف الجنسيات.

كان في استقبال السفينة عدد من قيادات ميناء الإسكندرية والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن السفينة السياحية التي رست على أرصفة محطة الركاب البحرية ترفع علم البهاما ومن المقرر مغادرتها إلى ميناء كوداسكي التركي.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة نظم حفل استقبال للسفينة بمحطة الركاب البحرية شمل عددًا من العروض الفنية والفلكلورية وهدايا تذكارية نالت إعجاب السياح.

ومن جانبه، أكد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة وتوجهوا إلى زيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية بالإسكندرية، في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه جرى مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها، فضلًا المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن.

كانت السفينة السياحية Seven Seas Grandeur، زارت ميناء الإسكندرية في 7 أبريل الماضي قادمة من ميناء أرجوستولي اليوناني على متنها 1269 راكب بينهم 727 سائحًا من مختلف الجنسيات.