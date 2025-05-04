بعد تكريمها.. حنان بقطر: الرئيس السيسي حسسني إني بنته بجد (فيديو وصور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

في قرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، عاشت حنان بقطر خليل، فتاة تبلغ من العمر 38 عامًا، حياة مليئة بالتحديات، ولكنها لم تستسلم أبدًا. ورغم إعاقتها كانت حنان سندًا لوالديها المسنين، ترعاهما بكل حب وتفانٍ، وتعمل بجد في ديوان عام محافظة أسيوط.

لم تكتف حنان بواجباتها تجاه أسرتها وعملها، بل كرست جزءًا كبيرًا من وقتها للعمل التطوعي، وخاصة في خدمة ذوي القدرات الخاصة، حيث كانت عضوًا فاعلًا في مركز خدمات ذوي الإعاقة.

كانت حنان تؤمن بأن الإعاقة ليست عائقًا أمام تحقيق الأحلام، وأن كل شخص يستحق فرصة ليحيا حياة كريمة.

تقول حنان بقطر خليل، التي التقاها "مصراوي" عن لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في احتفالية عيد العمال تم اختياري لتكريمي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لجهودي في خدمة المجتمع. عندما سمعت اسمي بين المكرمين، شعرت بسعادة غامرة، لم أستطع وصفها بالكلمات".

صعدت حنان إلى منصة التكريم بخطوات ثابتة، رافضة أي مساعدة. كانت تريد أن تثبت للجميع أن الإعاقة لا تمنعها من تحقيق أي شيء. "عندما صافحت الرئيس، سألني بصوت الأب الحنون: محتاجة حاجة يا بنتي؟ فأجبته بكل امتنان: سلامتك يا ريس، ربنا يحفظك لمصر".

وتابعت: "كان تكريم الرئيس السيسي لي بمثابة وسام على صدري، وشعرت بأن الدولة المصرية تقدر جهود ذوي القدرات الخاصة".

وجهت حنان الشكر للواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الذي كان دائمًا ما يؤكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة ويقدم دعمًا مستمرًا لهم.