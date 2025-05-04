توريد 54 ألف طن قمح للشون والصوامع في بني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأحد، استلام 7398 طنًا من القمح في الصوامع والشون، ليصل إجمالي الكمية الموردة منذ بدء أعمال التوريد إلى 54 ألفًا و343 طنًا من القمح المحلي.

أشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة بلغ 108 آلاف و485 فدانًا، بمتوسط إنتاجية متوقعة تقدر بنحو 22 أردبًا للفدان. لافتًا إلى أن إجمالي السعات التخزينية تتجاوز 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد لضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مشددًا على قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين.

وكان المحافظ قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة للإشراف والمتابعة على توريد واستلام محصول القمح المحلي، برئاسة وكيل وزارة التموين، وعضوية وكيل وزارة الزراعة، ووكيل مديرية التموين (مقررًا)، ومدير الرقابة التموينية، ورئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين المعنيين، للإشراف على عملية الاستلام والتوريد، وتلافي أي معوقات قد تعترض أعمال التوريد في كافة المواقع التخزينية، وإعداد التقارير والبيانات اللازمة.