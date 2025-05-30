تعليم جنوب سيناء تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية

جنوب سيناء - رضا السيد:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة بـ انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني غدًا السبت.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى الانتهاء من تجهيز 65 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية الثماني، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بنظام البوكليت يبلغ 3560 طالبًا وطالبة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن الامتحانات مستمرة حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو النقبل، وسط توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء،، لضمان سير العملية الامتحانية بأعلى درجات النزاهة والشفافية.

وأشار إلى أن المديرية انتهت من كافة التجهيزات اللازمة، مؤكدًا على اتخاذ جميع الإجراءات لضمان انتظام سير الامتحانات، والتأكيد على تطبيق إجراءات مشددة لضمان بيئة امتحانية مثالية.

وأكد أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة شاملة لتأمين اللجان، وحماية أوراق الأسئلة والإجابة، والمباني التعليمية، إضافة إلى التنسيق مع رؤساء الأحياء لضمان النظافة اليومية للمدارس والمناطق المحيطة بها، وإزالة أي إشغالات قد تعيق العملية الامتحانية.

ولفت إلى أن التعليمات الصادرة للجان الامتحانات تضمنت حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والحفاظ على الشفافية من خلال فاعلية الكاميرات التي توجد داخل اللجان لمراقبة سير الامتحانات، وتوفير بيئة مريحة تتضمن الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان لراحة الطلاب.