بعضها خضعت لفحص السونار.. علاج 69 حالة بمستشفى الإسماعيلية البيطري

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عالج المستشفى البيطري الحديث لعلاج الحيوانات الأليفة بالإسماعيلية، عددًا من الحالات البيطرية خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي بلغ 69 حالة، وذلك في الفترة من السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025، في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوقاية البيطرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنوعت الحالات التي استقبلها المستشفى بين 20 حالة لعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، و23 حالة مصابة بأمراض باطنية، إضافة إلى 22 حالة خضعت لفحص السونار، و4 حالات أجريت لها تدخلات جراحية دقيقة.

وأكد الدكتور هاني عبد الخالق، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن المستشفى يقدم خدماته العلاجية والرعائية للحيوانات الأليفة بأجر رمزي، مشيرًا إلى أنه يضم طاقمًا طبيًا متخصصًا، ويجري العديد من العمليات الدقيقة مثل العمليات القيصرية، واستئصال الأورام، والتعقيم، وخياطة الجروح، بالإضافة إلى الفحوصات بالأشعة والسونار.

وأوضح عبد الخالق، أن المستشفى يأتي في إطار حرص الدولة على التوسع في الخدمات البيطرية المتخصصة، وتوفير الرعاية الصحية للحيوانات، بما يخفف من الأعباء المالية على المواطنين ويرتقي بمستوى الوعي والاهتمام بالثروة الحيوانية.