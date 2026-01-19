إعلان

أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف مبارك لبرنامج عمرو أديب

كتب : داليا الظنيني

09:32 م 19/01/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن طبيعة علاقته الشخصية بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مؤكدًا حقيقة ما يدور حول ادعاءات إيقاف برنامج "القاهرة اليوم" الذي كان يقدمه مع زميله الإعلامي عمرو أديب.

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي محمد الباز عبر قناة "صدى البلد"، بمناسبة إصدار كتابه الجديد "أسرار"، إن لقاءاته الشخصية بالرئيس مبارك خلال فترة رئاسته كانت نادرة وتمت مرتين فقط بشكل عابر، بينما قابلته أربع مرات بعد رحيله عن الحكم.

وأضاف: "عرفت اللواء أبو الوفا رشوان، مدير مكتب الرئيس مبارك، خلال عملي في البرنامج"، مؤكدًا أن الرئيس الراحل كان يتدخل شخصيًا لإعادة بث البرنامج عندما يحاول أي مسؤول إيقافه، وليس العكس.

ونفى صحة ما ذكره عمرو أديب خلال أحداث يناير 2011 من أن الرئيس مبارك هو من أوقفه عن العمل، قائلًا: "ما قاله عمرو أديب.. ليس صحيحًا".

وأشار إلى جانب آخر من شهادته، مُوضِّحًا أنه بعد أحداث ثورة يناير، وتحديدًا يوم اغتيال العقيد معمر القذافي، تلقى اتصالًا من اللواء أبو الوفا رشوان طلب مقابلته، حيث سلمه أوراقًا وملفات وطلب منه توثيق شهادته، وهو ما نشره في كتابه باستثناء حوالي 10% منها قد ينشرها لاحقًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك برنامج القاهرة اليوم عمرو أديب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقلة نوعية.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل أول معهد قومي لمكافحة نواقل الأمراض
أخبار مصر

نقلة نوعية.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل أول معهد قومي لمكافحة نواقل الأمراض
الكائنات الحية تتحول إلى حجر.. ما قصة أغرب بحيرة في العالم؟ (فيديو وصور)
علاقات

الكائنات الحية تتحول إلى حجر.. ما قصة أغرب بحيرة في العالم؟ (فيديو وصور)
بسمة بوسيل تعلق على خسارة "المغرب" في نهائي الأمم الأفريقية
زووم

بسمة بوسيل تعلق على خسارة "المغرب" في نهائي الأمم الأفريقية

من المصعد إلى الميكروباص.. جريمتا تحرش تهزان الجيزة
حوادث وقضايا

من المصعد إلى الميكروباص.. جريمتا تحرش تهزان الجيزة
نصبوا كمين الموت بطريق الحمام.. إحالة أوراق 7 متهمين بالإسكندرية للمفتي
أخبار المحافظات

نصبوا كمين الموت بطريق الحمام.. إحالة أوراق 7 متهمين بالإسكندرية للمفتي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة