أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف مبارك لبرنامج عمرو أديب

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن طبيعة علاقته الشخصية بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مؤكدًا حقيقة ما يدور حول ادعاءات إيقاف برنامج "القاهرة اليوم" الذي كان يقدمه مع زميله الإعلامي عمرو أديب.

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي محمد الباز عبر قناة "صدى البلد"، بمناسبة إصدار كتابه الجديد "أسرار"، إن لقاءاته الشخصية بالرئيس مبارك خلال فترة رئاسته كانت نادرة وتمت مرتين فقط بشكل عابر، بينما قابلته أربع مرات بعد رحيله عن الحكم.

وأضاف: "عرفت اللواء أبو الوفا رشوان، مدير مكتب الرئيس مبارك، خلال عملي في البرنامج"، مؤكدًا أن الرئيس الراحل كان يتدخل شخصيًا لإعادة بث البرنامج عندما يحاول أي مسؤول إيقافه، وليس العكس.

ونفى صحة ما ذكره عمرو أديب خلال أحداث يناير 2011 من أن الرئيس مبارك هو من أوقفه عن العمل، قائلًا: "ما قاله عمرو أديب.. ليس صحيحًا".

وأشار إلى جانب آخر من شهادته، مُوضِّحًا أنه بعد أحداث ثورة يناير، وتحديدًا يوم اغتيال العقيد معمر القذافي، تلقى اتصالًا من اللواء أبو الوفا رشوان طلب مقابلته، حيث سلمه أوراقًا وملفات وطلب منه توثيق شهادته، وهو ما نشره في كتابه باستثناء حوالي 10% منها قد ينشرها لاحقًا.