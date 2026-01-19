محافظ المنيا لنواب "الجبهة الوطنية": لا نجاح إلا بتعاون الجميع

المنيا - جمال محمد:

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الاثنين، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مصلحة المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

ورحب المحافظ بالنواب، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان يمثلون حلقة الوصل المباشرة مع الشارع، وأن ما يطرحونه من مقترحات يعكس نبض المواطن واحتياجاته الحقيقية.

تكامل السلطتين

ترأس الوفد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، بحضور النائبة دينا هلالي والنائبة لميس أحمد أنور، حيث أكد "كدواني" استمرار التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والنواب لتبادل الرؤى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنيا في مختلف القطاعات، بما يُحدث نقلة نوعية ويحقق التنمية المستدامة.

وشدد المحافظ على أهمية انعقاد لقاءات دورية مع النواب لتقييم الأداء ومتابعة المستجدات وتحقيق مطالب جميع الدوائر دون تمييز، قائلًا: "لا نجاح إلا بتعاون الجميع وتوحيد الرؤى لخدمة أهالينا".

حلول واقعية

أعرب النواب من جانبهم عن تقديرهم لجهود المحافظ في المتابعة الميدانية للمشروعات، مؤكدين حرصهم على التواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية لنقل تطلعات المواطنين والمساهمة في طرح حلول واقعية للتحديات وتقديم مقترحات لتهيئة مناخ أفضل للعمل والإنتاج.