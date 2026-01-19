إعلان

الجنائية الدولية: رصدنا إعدامات ومقابر جماعية على نطاق واسع في دارفور

كتب-عبدالله محمود:

09:30 م 19/01/2026

المحكمة الجنائية الدولية

قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن تقييم مكتب المدعي العام يؤكد ارتكاب جرائم حرب في الفاشر، مؤكدة أنه تم رصد محاولات إخفاء الجرائم في الفاشر عبر المقابر الجماعية.

وأوضحت الجنائية الدولية في بيان اليوم الإثنين، أن مرتكبو الجرائم في دارفور يحتفلون بالإعدامات، وأن هناك فيديوهات وبيانات الأقمار الصناعية تؤكد ارتكاب جرائم حرب.

ولفتت إلى أن الجرائم المرتكبة في الجنينة والفاشر بدارفور مروعة، كما تم رصد إعدامات ومقابر جماعية على نطاق واسع في دارفور.

الجنائية الدولية: الاستجابة لما يحدث في دارفور لا يجب أن تقف عند الكلام

وأكدت الجنائية الدولية، أن ما حدث في الفاشر جرائم جماعية منظمة وواسعة النطاق، لافتة إلى أن الصورة التي تتضح تدريجيا في دارفور مروعة.

وذكرت الجنائية الدولية، أن سكان دارفور يتعرضون لـ "تعذيب جماعي".

