رغم صدمته للعين البشرية، يعد أكل الصغار سلوكا شائعا في الطبيعة، من الأسماك إلى الحشرات والثدييات، وحتى بعض الحيوانات الأليفة، يظهر هذا السلوك في كثير من الأنواع كجزء من آليات طبيعية للبقاء والتكاثر.

علماء سلوك الحيوان يؤكدون أن هذه الممارسة ليست انحرافا عشوائيا، بل استراتيجية بيولوجية دقيقة تهدف إلى تعزيز فرص النجاة على المدى الطويل، وفقًا لما جاء في موقع"timesofindia".

آلية طبيعية وليست مجرد قسوة

يقول أنيش بوس، عالم البيئة السلوكية في الجامعة السويدية للعلوم الزراعية: "أكل الصغار يمثل آلية أساسية لدى العديد من الأنواع"، مشيرا إلى أن أكثر من 1500 نوع معروف بممارسة هذا السلوك.

المثير للدهشة أن بعض هذه الأنواع تجمع بين رعاية الصغار وافتراسهم في ظروف محددة، وهو ما يعكس توازنا دقيقا بين الغريزة والتكيف مع البيئة.

بطيء التكاثر مقابل سريع التكاثر

يفسر الباحثون اختلاف السلوك بين الأنواع اعتمادا على استراتيجية التكاثر:

الحيوانات بطيئة التكاثر، مثل الفيلة والحيتان، تستثمر جهودا كبيرة في صغير واحد، لذلك نادرا ما تأكله.

الحيوانات سريعة التكاثر، التي تلد أعدادا كبيرة، تضحي ببعض الصغار لضمان بقاء الآخرين، خاصة عند ندرة الغذاء أو شدة المنافسة.

أمثلة حية في الطبيعة

تشير الدراسات إلى أن بعض الحشرات والأسماك تأكل جزءا من الحضنة لتقليل الاكتظاظ وتحسين فرص نمو الصغار الأقوى، كما تلجأ بعض الثدييات إلى افتراس الصغار الضعفاء أو المولودين ميتين لاستعادة الطاقة.

وفي بعض الحالات، يرتبط السلوك بالضغط النفسي أو عدم اليقين من النسب الجيني.

أداة بقاء معقدة

رغم قسوته الظاهرية، يعد أكل الصغار استراتيجية بقاء معقدة تكشف عن توازن دقيق بين الغريزة والتكيف مع البيئة، حيث تستخدمه الحيوانات لمواجهة الظروف الطبيعية القاسية وضمان استمرار النوع، مما يعكس ذكاء الطبيعة البيولوجي في أبسط صوره وأكثرها واقعية.

