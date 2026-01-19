إعلان

قتل أمه لشراء المخدرات.. إحالة أوراق عاطل للمفتي في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

07:59 م 19/01/2026

إحالة أوراق عاطل للمفتي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قررت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، إحالة أوراق عاطل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل والدته خنقًا وإخفاء جثمانها داخل منزل مهجور بقرية المحارزة التابعة لمركز أبو تشت، شمالي محافظة قنا.

صدر القرار بعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، وبأمانة سر محمد الكحلاوي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير عبد الشافي، على أن تُحدد جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي.

تعود وقائع القضية إلى شهر يوليو من عام 2025، حينما عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو تشت على جثة سيدة مسنة تُدعى "ن" تبلغ من العمر 74 عامًا، ملفوفة في بطانية وملقاة داخل أحد المنازل المهجورة بقرية المحارزة، مما استدعى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن مرتكب الجريمة هو نجل المجني عليها ويدعى "ع. ص" البالغ من العمر 53 عامًا، حيث أقدم على خنق والدته ولف جثمانها والتخلص منه، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما بسبب رفضها منحه أموالًا لشراء المواد المخدرة التي يتعاطاها، ليتم ضبطه واعترافه بالجريمة وإحالته للمحاكمة.

جنايات نجع حمادي إدمان المخدرات إحالة متهم للمفتي

