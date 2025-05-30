تفاصيل زيارة وفد أوزبكستاني لمحطة بحوث رأس سدر

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم مركز بحوث الصحراء، زيارة ميدانية لوفد رفيع المستوى من مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، برئاسة الوزير رابيقوف تاهرجون، مدير إدارة مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة والمياه، وبحضور منصور بيك كيليتشيف، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، للاطلاع على التجارب المصرية الرائدة في مجالات الزراعة الصحراوية والتنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بفتح قنوات التعاون الفني والعلمي مع الدول الصديقة، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية بالمناطق الصحراوية.

ورافق الوفد خلال الزيارة الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الذي أوضح أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوزبكستان، خاصة في مجالات الزراعة المستدامة والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد الطبيعية.

شملت الجولة زيارة محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، واطلع الوفد على مجموعة من التجارب البحثية المتقدمة في الزراعة الصحراوية بمختلف أنواعها، والتعرف على الزراعات غير التقليدية التي يجري زراعتها داخل المحطة البحثية.

كما زار الوفد بنك الجينات النباتية للأصول الوراثية بالمحطة، والذي يُعد من أحدث المشروعات التي ينفذها المركز لحفظ وصيانة الأصول الوراثية للنباتات الصحراوية، إضافة إلى الاطلاع على مشروعات تحلية المياه التي ينفذها مركز بحوث الصحراء في المناطق الصحراوية، وعلى رأسها "المحطة العائمة" لتحلية المياه، ونماذج متطورة لمعالجة المياه، وكيفية الاستفادة المثلى من وحدة المياه داخل المحطة في نموذج متكامل، مما يعكس مدى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أحرزه المركز في مواجهة تحديات ندرة المياه في المناطق الصحراوية ذات الطبيعة الخاصة.

وفي إطار التنوع البحثي، اطلع الوفد أيضًا على أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني، وعلى الزراعات غير التقليدية مثل المورينجا والكينوا، إضافة إلى تجارب استخدام الأسمدة الحيوية والعضوية والنانوية في إنتاج القمح وبعض المحاصيل الحقلية.

وفي شمال سيناء، تفقد الوفد تجمع النثيلة التنموي، الذي يعد أحد أهم التجارب المصرية لتحقيق الاستقرار المعيشي لأبناء سيناء والوافدين إليها من وادي النيل والدلتا، و التقى الوفد بعدد من مزارعي التجمعات الزراعية الذين قدموا نماذج من الحاصلات الزراعية أمام الوفد.

وأعرب الوفد الأوزبكي عن إعجابهم الكبير بالخبرات المصرية في إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، مشيدين بدور مركز بحوث الصحراء في تقديم نماذج رائدة وحلول عملية للتحديات البيئية والزراعية في المناطق الصحراوية.

واختتمت الجولة بزيارة مركز خدمات النثيلة، والذي يمثل نموذجًا متكاملاً لتقديم الخدمات الزراعية والتنموية للمزارعين.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه المراكز تمثل مراكز إشعاع علمية وخدمية تساهم بشكل فعال في دعم التنمية الزراعية في سيناء.