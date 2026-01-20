كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة داخل أحد العقارات السكنية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (سيدة، ابنها)، طرف ثان (موظفة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، والدتها) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم، مما أدى إلى حدوث الإصابة المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.