تبادل إطلاق نار.. تصفية 3 عناصر إجرامية في وكر مخدرات بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي ثلاثة عناصر إجرامية مصرعهم إثر تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك خلال مداهمة أمنية مكبرة استهدفت بؤرة للاتجار بالمواد المخدرة بقرية كفر بهيدة التابعة لمركز ميت غمر، حيث عثرت القوات بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد محمد فوزي زيدان، رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، والمقدم محمد الهلالي، رئيس مباحث مركز ميت غمر، باتخاذ عدد من العناصر الإجرامية بؤرة للاتجار بالمواد المخدرة بقرية كفر بهيدة دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تشكلت قوة أمنية من ضباط فرع البحث الجنائي ومباحث ميت غمر لمداهمة البؤرة. وفور وصول القوات، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، ما دفع القوات لمبادلتهم الإطلاق حتى جرى إسكات مصدر النيران والسيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل الأمني عن مصرع 3 عناصر إجرامية هم كل من: "أشرف محمود السيد سعيد" 36 عامًا، و"جمال محسن محمد محمد" 27 عامًا، و"محمد إبراهيم عبداللطيف" 32 عامًا.

وبتفتيش الموقع، عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وطلقات من ذات العيار.

نُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.