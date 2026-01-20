شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
كشف مصدر داخل الأهلي، مستجدات صفقة انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب، إلى برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "نتسلم العقد الثلاثي الخاص بصفقة حمزة عبد الكريم من برشلونة خلال ساعات، واتفقنا مع اللاعب على تمديد عقده لمدة موسم واحد أولا ثم يوقع رسميا".
وأضاف: "الإعارة ستكون لمدة 6 أشهر مجانية، لكن هناك امتيازات مالية إذا شارك مع الفريق الثاني في برشلونة وإذا سجل أو صنع أهدافا، هذه الامتيازات تصل لما يقرب من 4 ملايين يورو".
