كشف مصدر داخل الأهلي، مستجدات صفقة انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب، إلى برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "نتسلم العقد الثلاثي الخاص بصفقة حمزة عبد الكريم من برشلونة خلال ساعات، واتفقنا مع اللاعب على تمديد عقده لمدة موسم واحد أولا ثم يوقع رسميا".

وأضاف: "الإعارة ستكون لمدة 6 أشهر مجانية، لكن هناك امتيازات مالية إذا شارك مع الفريق الثاني في برشلونة وإذا سجل أو صنع أهدافا، هذه الامتيازات تصل لما يقرب من 4 ملايين يورو".

