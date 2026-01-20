مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

0 3
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

2 0
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

0 1
19:30

الخليج

جميع المباريات

شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

كتب : مصراوي

06:54 م 20/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)
  • عرض 6 صورة
    حمزة عبد الكريم (4)
  • عرض 6 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)
  • عرض 6 صورة
    حمزة عبد الكريم (6)
  • عرض 6 صورة
    حمزة عبد الكريم (3)

كشف مصدر داخل الأهلي، مستجدات صفقة انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب، إلى برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "نتسلم العقد الثلاثي الخاص بصفقة حمزة عبد الكريم من برشلونة خلال ساعات، واتفقنا مع اللاعب على تمديد عقده لمدة موسم واحد أولا ثم يوقع رسميا".

وأضاف: "الإعارة ستكون لمدة 6 أشهر مجانية، لكن هناك امتيازات مالية إذا شارك مع الفريق الثاني في برشلونة وإذا سجل أو صنع أهدافا، هذه الامتيازات تصل لما يقرب من 4 ملايين يورو".

اقرأ أيضًا:

بحضور 30 ألف مشجع.. تحديد ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم برشلونة النادي الأهلي

