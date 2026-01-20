إعلان

حتى رمضان.. "مطبخ الخير" يدعم أسر الإسماعيلية بوجبات وتمكين (صور)

كتب : أميرة يوسف

09:12 م 20/01/2026
تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تجهيزات "مطبخ الخير" بقاعة كريستالة بمنتجع الفيروز، استعدادًا لانطلاق الموجات الجديدة للمبادرة لتغطية قرى مركز ومدينة الإسماعيلية وأحيائها الثلاثة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تعد الانطلاقة الأولى لسلسلة مبادرات مجتمعية متكاملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، تماشيًا مع توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

رعاية متكاملة

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن مبادرة "الخير" لا تقتصر في أهدافها على تقديم وجبة غذائية ساخنة فقط، بل تمتد لتشمل حزمة متكاملة من التدخلات الخدمية والتنموية.

تتضمن فعاليات المبادرة تقديم توعية مجتمعية شاملة من خلال توزيع مطويات إرشادية لبرامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل "مودة" و"تكافل وكرامة"، إلى جانب توفير رعاية وخدمات صحية متخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتدخلات للحماية الاجتماعية تعتمد على قواعد بيانات معتمدة لضمان الدقة.

تمكين اقتصادي

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تركز أيضًا على التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة عبر توفير برامج تدريب وقروض دوارة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلًا عن رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأسر المستفيدة.
ونوه إلى أن المبادرة استهدفت منذ انطلاقها تجهيز وتوزيع 35 ألف وجبة ساخنة، بالتوازي مع استمرار الدعم الغذائي والعيني لضمان وصول المساندة لمستحقيها بعدالة وشفافية وفق آليات عمل مؤسسية.

شراكة موسعة

وشهدت الجولة حضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن، وقيادات الصحة والطب البيطري والأحياء.

وأكد المحافظ أن التنفيذ يتم بتنسيق كامل بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني وبمشاركة فعالة من المتطوعين. وثمن المحافظ جهود كافة الشركاء، داعيًا أبناء المجتمع الإسماعيلي للمشاركة في الموجات اللاحقة التي ستستمر حتى شهر رمضان المعظم، تعزيزًا لقيم التكافل الاجتماعي.

