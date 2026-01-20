إعلان

7 سيارات إطفاء تخمد حريق مصنع بالعبور (صور)

كتب : مصراوي

09:13 م 20/01/2026
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب داخل مصنع للأطباق البلاستيكية بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، حيث تمكنت الفرق من إخماد النيران بالكامل دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب الحريق. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء مدعمة بسيارات الإسعاف، ونجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة على الموقف.

كشفت المعاينة الأولية للأجهزة المعنية أن الحريق اندلع داخل مصنع للأطباق البلاستيكية مكون من دور أرضي على مساحة 500 متر مربع بالمنطقة الصناعية.

حُرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وحجم التلفيات المادية.

حريق مصنع بالعبور الحماية المدنية القليوبية

